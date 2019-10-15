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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Митрополит Пирейский назвал признание "новой церкви" Украины безумием

23:28 15.10.2019 (обновлено: 07:07 16.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкКупола
Купола
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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АФИНЫ, 15 окт – РИА Новости. Служба мнимого "митрополита Киевского" Епифания Думенко вместе с католическим священником подтверждает, что он является еретиком, и требовать от поместных православных церквей признать его – это по меньшей мере безумие, заявил митрополит Пирейский Серафим.
В кратком заявлении, опубликованном на сайте митрополии, Серафим ссылается на проиллюстрированное несколькими фотографиями сообщение агентства церковных новостей Romfea, что глава ПЦУ Епифаний Думенко "освятил" в городе Вараш Ровенской области храм вместе с настоятелем католической общины города Василием Плахоткой.
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Митрополит Пирейский поблагодарил всех членов церкви, которые ради соблюдения святых канонов отказались признать незаконную автокефалию "раскольников, лишенных сана, преданных анафеме и нерукоположенных" на Украине.
"На следующий день после признания греческой церковью Епифаний на "освящении" церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Вараше имел в помощниках римско-католического священнослужителя Василия Плахотку в полном церковном одеянии, о чем свидетельствуют публикации и фотографии", - говорится в заявлении.
"Эти люди не только нечестивые, они злые и не боящиеся Бога", - заявил митрополит.
"Поэтому требовать от автокефальных православных церквей признать их – это по меньшей мере безрассудно", - считает Серафим.
По его словам, это подтверждает, что абсолютно правы те, кто объединился против недействительной автокефалии раскольников.
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Митрополит Пирейский также поблагодарил митрополита Кифирского Серафима за то, что тот "исчерпывающе, глубоко и точно свидетельствовал о событиях, которые произошли во время внеочередного архиерейского собора".
Элладская церковь в субботу признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию и передала архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины. Официальным окончательным признанием "новой церкви" Украины станет молитвенное поминовение Иеронимом "предстоятеля ПЦУ" Епифания Думенко.
Митрополит Кифирский Серафим заявил о нарушениях в ходе собора и отказе голосовать за решение. По его словам, необходимо провести новый собор Элладской православной церкви по украинской проблеме.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеГрецияАфиныВ мире
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