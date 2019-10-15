Путин и Эрдоган обсудили предотвращение конфликтов между Турцией и Сирией

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре отметили необходимость предотвращения конфликтов между турецкими и сирийскими военными, сообщает пресс-служба Кремля.
"Лидеры двух стран продолжили обсуждение ситуации в Сирийской Арабской Республике, в том числе на севере этой страны. Отмечена, в частности, необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Путин и Эрдоган подтвердили свою приверженность обеспечению территориальной целостности Сирии.