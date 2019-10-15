ЕР поддержала поправки в КоАП за жестокое обращение с животными

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Партия "Единая Россия" поддерживает инициативу о включении в Кодекс об административных правонарушениях РФ мер наказания за жестокое обращение с животными, сообщает пресс-служба ЕР.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что часть норм уголовного кодекса, связанных с жестоким обращением с животными, могут перенести в КоАП для того, чтобы повысить эффективность их выполнения.

"В "Единой России" в течение недели подготовят и направят в правительство РФ рекомендации по формированию подзаконных актов в соответствии с законом "Об ответственном обращении с животными" в части требований к эксплуатации животных в развлекательных целях... Об этом рассказал ... Бурматов, добавив, что в партии также поддерживают включение в КоАП мер ответственности за жестокое обращение с животными", - говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению Бурматова, подзаконные акты нуждаются в доработке, так как оставляют возможность работы передвижных шапито и контактных зоопарков, не отвечая первоначальной концепции федерального закона. Именно поэтому, как указывают в пресс-службе ЕР, в адрес правительства будут направлены рекомендации, чтобы принимаемые акты соответствовали концепции закона, обеспечивающего безопасность и гуманное отношение при обращении с животными.