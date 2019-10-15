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РИА Новости

ЕР поддержала поправки в КоАП за жестокое обращение с животными

23:18 15.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСобаки в приюте для бездомных собак
Собаки в приюте для бездомных собак
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Партия "Единая Россия" поддерживает инициативу о включении в Кодекс об административных правонарушениях РФ мер наказания за жестокое обращение с животными, сообщает пресс-служба ЕР.
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что часть норм уголовного кодекса, связанных с жестоким обращением с животными, могут перенести в КоАП для того, чтобы повысить эффективность их выполнения.
"В "Единой России" в течение недели подготовят и направят в правительство РФ рекомендации по формированию подзаконных актов в соответствии с законом "Об ответственном обращении с животными" в части требований к эксплуатации животных в развлекательных целях... Об этом рассказал ... Бурматов, добавив, что в партии также поддерживают включение в КоАП мер ответственности за жестокое обращение с животными", - говорится в сообщении пресс-службы.
По мнению Бурматова, подзаконные акты нуждаются в доработке, так как оставляют возможность работы передвижных шапито и контактных зоопарков, не отвечая первоначальной концепции федерального закона. Именно поэтому, как указывают в пресс-службе ЕР, в адрес правительства будут направлены рекомендации, чтобы принимаемые акты соответствовали концепции закона, обеспечивающего безопасность и гуманное отношение при обращении с животными.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике Леонид Левин на IV Международном форуме русскоязычных вещателей. 15 апреля 2018
14 октября, 20:49РИА Новости
Досудебную блокировку живодерского контента нужно обсуждать, заявил депутат
"Нам важно, чтобы закон заработал максимально эффективно. Для этого необходимо, чтобы в подзаконных актах не существовало правовых пробелов, которые позволяли бы владельцам передвижных цирков игнорировать его требования", - приводит слова Бурматова пресс-служба ЕР.
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