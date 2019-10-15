Элтон Джон рассказал об отце и борьбе с наркозависимостью

ЛОНДОН, 15 окт - РИА Новости. О сложных отношениях с отцом и том, какой урок вынес Элтон Джон из многолетней наркозависимости, рассказывается в автобиографии артиста, вышедшей во вторник.

Книга, получившая название Me ("Я"), является единственной и долгожданной автобиографией британского музыканта, на чьем счету десять "Грэмми" и три "Оскара".

Как признался Джон в интервью британским журналистам, при работе над книгой он постоянно думал об отце, который ни разу не был на концертах сына и отказывался принять его образ жизни.

"Это сумасшествие, но я все еще хочу его одобрения (поступков). Я все еще пытаюсь доказать ему, что все, что я делаю - это хорошо", - сказал музыкант, написавший в биографии, что фактически посвятил всю свою карьеру "попыткам показать отцу, что я есть на самом деле".

В книге артист рассказывает, что у него не было эмоционального контакта с отцом - офицером британских ВВС, а тот, в свою очередь, часто был резок с сыном.

"У меня возникали проблемы, даже если я ел сельдерей, как это называлось, "неправильным способом". Правильно было есть сельдерей так… чтобы не издавать хруста. Однажды он (отец) ударил меня за то, что неправильно снял мой школьный пиджак", - пишет Джон.

По словам артиста, отец Стенли Дуайт не написал сыну ни одного письма, в котором бы оценил его музыкальные достижения. Отношения Элтона с отцом оставались напряженными вплоть до его смерти в 1991 году.

Описание проблем и непонимания в семье сменяется рассказом о многолетнем опыте, связанном с наркотиками, и славой, пришедшей после мирового триумфа в 1970 году песни Your Song. При этом артист не очень много внимания уделяет первым музыкальным успехам, но подробно пишет о первом опыте приема кокаина.

Во второй части книги рассказывается о самом мрачном периоде жизни артиста, когда он в течение 16 лет страдал от кокаиновой зависимости, алкоголизма, булимии, у него были приступы неконтролируемого гнева, а также он прославился слишком экстравагантным шоппингом.

Элтон Джон описывает, что в 1991 году был вынужден отправиться в реабилитационный центр в пригороде Чикаго. Центр не предлагал комфортных программ избавления от зависимостей - популярному во всем мире артисту пришлось чистить туалеты, самому стирать свои вещи, убираться и делить комнату с еще одним пациентом, с которым, впрочем, у Джона наладились отношения.

"Все было не очень хорошо, пока я не увидел моего соседа по комнате", - вспоминает Джон встречу с соседом, который также оказался геем.

В заключительной трети книги Джон описывает свою жизнь после реабилитации и сложные чувства после потери двух близких друзей: Джанни Версаче и принцессы Дианы. Музыкант признается, что испытывал дискомфорт из-за большого успеха посвященной Диане песни Candle in the Wind 1997, которая возглавляла чарты 14 недель.

"Мне казалось, что люди как бы увязли в ее (Дианы) смерти. Скорбь о ней вышла из-под контроля, и люди не хотели жить дальше. Мне это казалось нездоровым, болезненным и неестественным. На самом деле я не думаю, что это то, чего бы хотела Диана", - пишет музыкант.

Артист заявляет, что не употребляет наркотики уже 29 лет и старается вести здоровый образ жизни. После избавления от зависимостей он восстановил свою карьеру, заключил брак с кинопродюсером Дэвидом Фернишем, стал отцом двоих детей, написал выдающийся саундтрек к мультфильму "Король лев" и поставил сценическую версию драмы "Билли Эллиот".

В конце книги Джон рассказывает, что недавно, перед началом прощального тура, пережил приступ рака простаты. Тогда он смог сохранить это в секрете, но в автобиографии признается, что выступления давались ему большим трудом, а в Лас-Вегасе ему пришлось выступать перед четырехтысячной аудиторией в подгузнике.

Джон говорит, что автобиографию он написал для своих детей.