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РИА Новости

НАСА представило скафандры для лунной миссии

23:05 15.10.2019
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CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Американское космическое агентство НАСА представило во вторник два скафандра, которые будут использоваться для лунной миссии Artemis и на основе которых планируется сконструировать скафандры для полета на Марс, передает корреспондент РИА Новости.
По словам главы НАСА Джима Бранденстайна, нынешний скафандр для поверхности Луны - "большой шаг вперед по сравнению с программой "Аполлон". Новый скафандр не имеет молний и кабелей, на которые ранее жаловались космонавты. Он также лучше защищен от радиации и всеразъедающей лунной пыли.
Прототип лунного скафандра показала на сцене инженер Кристин Дэвис, которая входит в команду, разрабатывающую гермошлем для скафандра. На глазах у руководства НАСА, журналистов и школьников она продемонстрировала ходьбу и простейшие движения в скафандре, а также подняла со сцены камень и вручила его главе НАСА. Тот уточнил, что это обычный земной камень, а не лунный. На Дэвис был прототип скафандра весом более 50 килограммов, он также находился под давлением аналогично тому, как будет работать настоящий лунный скафандр.
Эми Росс, ведущий дизайнер в команде создателей скафандра, пояснила, что он способен поддерживать лунные "прогулки" длительностью до 8 часов, плюс еще один час ресурса зарезервирован для нештатных ситуаций.
Астронавт Кейт Рубин рассказала, как испытывала скафандр на протяжении долгого времени в бассейне с водой. По ее словам, испытания показали, что скафандр позволяет намного больше мобильности, чем предыдущие модели, в особенности для плеч и рук астронавтов — они даже могут шевелить пальцами в скафандре. По ее словам, главный ограничительный фактор для времени работы даже не наличие кислорода, запасы которого превышают 7 часов, а своевременный отвод углекислого газа, и в этом удалось добиться серьезного прогресса. Кроме того, астронавты на Луне в случае необходимости смогут менять скафандры и оперативно перезаряжать их в ходе лунной миссии.
"Мобильность и функциональность этого скафандра - это очень большой шаг вперед по сравнению с тем, что мы используем сейчас", - сказала Рубин, на счету которой один полет на МКС и два выхода в открытый космос.
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По словам Бранденстайна, скафандр рассчитан на эксплуатацию при температуре от минус 250 по Фаренгейту (минус 157 градусов по Цельсию) до плюс 200 градусов по Фаренгейту (93 градуса по Цельсию).
Второй скафандр, представленный во вторник, будет использоваться в космическом корабле преимущественно при взлете и посадке. В случае необходимости астронавт может находиться в нем до 6 дней.
НАСА планирует после полувекового перерыва отправить астронавтов на Луну в 2024 году, а после 2028 года - создать на Луне постоянную базу, рассчитанную на 15 лет эксплуатации. Основываясь на опыте, полученном на Луне, НАСА планирует отправить астронавтов на Марс в 2030-х годах.
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