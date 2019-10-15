На улицах Барселоны начались столкновения протестующих с полицией

МАДРИД, 15 окт — РИА Новости. Полиция вытеснила демонстрантов от здания представительства правительства Испании в Барселоне, однако протесты перекинулись на соседние улицы, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas.
Радикалы переворачивают и поджигают контейнеры, картон, мусор, чтобы преградить путь стражам правопорядка. В результате на улице образовалась стена пламени.
На записи видно, что полиция первое время наблюдала за тем, как демонстранты разжигают огонь. Через некоторое время стражи порядка побежали через пламя навстречу к протестующим. Они применили против участников беспорядков дубинки и резиновые пули.
Barricades and containers are burning in the center of #Barcelona. #Catalunya #Catalonia— nonouzi (@Gerrrty) 15 октября 2019 г.
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Массовые акции протеста начались вечером перед представительствами правительства Испании в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. После того как основная часть протестующих разошлась, начались столкновения с полицией.
Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне. Несколько человек задержали. Информации о пострадавших пока нет.
Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, в понедельник пострадали около 70 стражей правопорядка и 131 протестующий.
В течение двух последних дней радикалы перекрывают дороги и железнодорожные пути в различных регионах автономного сообщества. Во вторник по крайней мере на двух трассах происходили столкновения между радикалами и полицией. До сих пор заблокированы семь дорог.