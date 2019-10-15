На улицах Барселоны начались столкновения протестующих с полицией

МАДРИД, 15 окт — РИА Новости. Полиция вытеснила демонстрантов от здания представительства правительства Испании в Барселоне, однако протесты перекинулись на соседние улицы, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал Полиция вытеснила демонстрантов от здания представительства правительства Испании в Барселоне, однако протесты перекинулись на соседние улицы, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas.

Радикалы переворачивают и поджигают контейнеры, картон, мусор, чтобы преградить путь стражам правопорядка. В результате на улице образовалась стена пламени.

На записи видно, что полиция первое время наблюдала за тем, как демонстранты разжигают огонь. Через некоторое время стражи порядка побежали через пламя навстречу к протестующим. Они применили против участников беспорядков дубинки и резиновые пули.

Массовые акции протеста начались вечером перед представительствами правительства Испании в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. После того как основная часть протестующих разошлась, начались столкновения с полицией.

Самая сложная ситуация сложилась в Барселоне. Несколько человек задержали. Информации о пострадавших пока нет.

Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, в понедельник пострадали около 70 стражей правопорядка и 131 протестующий.