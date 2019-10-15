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РИА Новости

Напавшему на росгвардейца в ходе беспорядков в Москве предъявили обвинение

22:54 15.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в Москве
Несанкционированная акция в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Андрею Баршаю предъявлено обвинение в применении насилия к росгвардейцу, не опасного для здоровья, сообщила РИА новости его адвокат Светлана Байтурина.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что выявлены еще шесть человек, применявших насилие в отношении правоохранителей во время июльских массовых беспорядков в Москве. По ее словам, 27 июля на улице Рождественка в Москве Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Еще один подозреваемый Андрей Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. По словам Петренко, СК установил и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого тот силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей.
"В обвинительном сказано, что он (Баршай - ред.) разбежался и с разбега прыгнул на росгвардейца, больше у них ничего не написано. Избрание меры пресечения состоится завтра в Басманном суде в 10.00", - сказала Байтурина.
Кроме того, по ее словам, было предъявлено обвинение Емельянову по этой же статье, следствие также планирует в среду выйти с ходатайством об избрании меры пресечения. По словам адвоката, во вторник состоялся допрос Емельянова в СК, вину он не признал.
Кадры нападений на сотрудников Росгвардии во время июльских беспорядков
14 октября, 15:39РИА Новости
СК опубликовал видео нападений на росгвардейцев в ходе беспорядков в Москве
Басманный суд также рассмотрит в среду ходатайство следствия об избрании меры пресечения Лесных.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 15:25РИА Новости
В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках
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Светлана ПетренкоРосгвардияСледственный комитет РФМосковская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
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