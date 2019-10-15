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РИА Новости

После обстрела конвоя полиции в Мексике мобилизованы подразделения армии

22:52 15.10.2019
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© AP Photo / Rashide FriasСолдаты покидают частное закрытое сообщество после нападения на военный конвой в Кульякане, Мексика
Солдаты покидают частное закрытое сообщество после нападения на военный конвой в Кульякане, Мексика
© AP Photo / Rashide Frias
МЕХИКО, 15 окт - РИА Новости. Правительство Мексики мобилизовало армейские и другие федеральные силовые ведомства в штате Мичоакан, где в понедельник было совершено нападение на полицейский конвой, в результате которого погибли 14 и пострадали трое человек, сообщил министр обороны Мексики Луис Сандовал.
"Министерство обороны направило в зону нападения в Мичоакане 80 человек личного состава и вертолет для поисков участников нападения", - заявил министр в ходе пресс-конференции, опубликованной на сайте правительства.
По словам Сандовала, воинские части муниципалитета Агилилья мобилизованы для шпионажа и разведки в рамках совместной операции с правоохранительными органами.
Ответственность за нападение возлагают на членов картеля "Новое поколение Халиско". На месте инцидента остались плакаты с угрозами правоохранителям, подписанные названием банды.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33 тысячах (в 2017 году - 31,2 тысячи).
Мичоакан, считающийся одним из ключевых штатов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, контролируют две преступные группировки - "Семья из Мичоакана" и картель "Рыцари ордена тамплиеров", который в начале 2011 года отделился от "Семьи". Между ними развернулась ожесточенная борьба за сферы влияния, к которой позднее подключились картели "Лос-Сетас" и "Новое поколение Халиско".
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