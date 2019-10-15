Парламент Чехии потребовал от Турции прекращения военных действий в Сирии

ПРАГА, 15 окт - РИА Новости. Чешский парламент во вторник вечером принял резолюцию, осуждающую военные действия Турции против курдов на севере Сирии, и потребовал немедленное их прекращение, сообщила пресс-служба законодательного органа.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

"Нижняя палата чешского парламента осудила турецкие военные действия в Сирии как нарушение международного права. За это проголосовали все 147 присутствующих депутатов. Премьеру Андрею Бабишу поручено предложить в Евросоюзе экономические и политические меры против Турции, чтобы заставить ее остановить свои военные действия", - говорится в сообщении.

Ранее о своем осуждении действий Турции против курдов заявили премьер Бабиш и глава МИД Томаш Петршичек. Кроме того, Петршичек вызвал в понедельник в МИД посла Турции в Праге и выразил ему острую обеспокоенность военными действиями его страны в Сирии.

В понедельник правительство Чехии также приняло решение о немедленной приостановке экспорта вооружений в Турцию, об этом сообщил в Twitter первый вице-премьер Ян Гамачек.

По словам представителя чешского минпромторга Штепанки Филиповой, в этом году поставки оружия в Турцию значительно возросли. Если за весь прошлый год они составили 139 миллионов крон (около 6 миллионов долларов), то в этом году за первые шесть месяцев объем поставок вооружений возрос до 208 миллионов крон (около 9 миллионов долларов).

Как сообщила Филипова, приостановка поставок вооружений в Турцию коснется 280 чешских фирм и предприятий.

В целом, по данным минпромторга, Чехия экспортировала в минувшем году военные материалы на 13,98 миллиарда крон (около 608 миллионов долларов). Поставки Турции составили около 1% от общего объема экспорта вооружений.