Госавтоинспекция: нужна единая межведомственная политика в вопросах БДД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Для реализация федеральных проектов "Безопасность дорожного движения" и "Дорожная сеть" крайне важно формирование единой межведомственной политики в вопросах безопасности дорожного движения, считает заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Олег Понарьин.

Он принимает участие в работе открывшегося в Екатеринбурге всероссийского семинара-совещания региональных руководителей Госавтоинспекции.

Мероприятие стартовало с мастер-класса, посвященного реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и его структурных компонентов, - федеральных проектов "Безопасность дорожного движения" и "Дорожная сеть".

Приветствуя участников семинара, заместитель руководителя российской Госавтоинспекции отметил важность участия в реализации национального проекта всех заинтересованных федеральных и региональных органов государственной власти, а также привлечения к этой работе экспертного сообщества и общественных организаций.

Олег Понарьин обратил внимание участников мастер-класса на важность создания безопасных условий для всех категорий участников дорожного движения.

"Должна быть создана инфраструктура, позволяющая предупредить ошибки водителя, а в случае их совершения – минимизировать негативные последствия", - сказал полковник полиции Олег Понарьин.

При этом он отметил, что это возможно только при тесном взаимодействии подразделений Госавтоинспекции с региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере транспорта.

В ходе мастер-класса руководители региональных подразделений Госавтоинспекции получили предметные рекомендации и инструменты для наибольшей эффективности реализации стратегических программ по повышению безопасности дорожного движения в регионах.

Мастер-класс по БДД

Заместитель руководителя российской Госавтоинспекции также озвучил перечень целевых показателей состояния безопасности дорожного движения, которые должны быть достигнуты по результатам реализации проекта, главным из которых является показатель количества погибших в ДТП на дорогах региона.

Дополнительными показателями являются число погибших в ДТП несовершеннолетних, число погибших в ДТП с участием водителей с признаками алкогольного опьянения, погибшие пешеходы, погибшие в ДТП до приезда скорой помощи, погибшие в результате выезда на встречную полосу.

Все показатели рассчитываются на 100 тысяч человек населения. В сводной таблице должны содержаться базовые значения по данным показателям на 1 января 2018 года, а также целевые значения, к которым должны стремиться участвующие в реализации федерального проекта органы исполнительной власти регионов.

Участники мастер-класса получили подробные рекомендации, как сформировать региональный проект по безопасности дорожного движения. В частности, в него должны быть включены основные мероприятия по формированию правосознания участников дорожного движения, повышению безопасности при перевозке пассажиров и грузов, оказанию помощи пострадавшим в ДТП, повышению эффективности надзорной деятельности Госавтоинспекции.

Кроме того, в ходе мастер-класса был затронут вопрос выполнения мероприятий федерального проекта "Дорожная сеть", в реализации которого Госавтоинспекция также принимает участие.

В частности, была отмечена необходимость корректировки региональных программ по дорожной деятельности на 2020 и 2021 годы и включения в них конкретных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пешеходов, разделение встречных потоков, освещение участков дорог, которые непосредственно влияют на риски смертельных травм при ДТП.