В Симферополе начали проверку после смерти заключенного в СИЗО

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Один из заключенных скончался в следственном изоляторе в Симферополе, начата проверка, сообщает пресс-служба крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний.

"В одной из камер СИЗО-1 обвиняемому Ш. 1968 года рождения стало плохо. Во время прибытия сотрудников медицинской части, обвиняемый Ш. находился в бессознательном состоянии, ему была оказана необходимая медицинская помощь, вызвана бригада скорой медицинской помощи, проведены реанимационные мероприятия", - говорится в сообщении.

Спасти обвиняемого не удалось.

В управлении добавили, что обвиняемый в марте обращался с жалобами на состояние здоровья, наблюдался амбулаторно в медицинской части СИЗО и получал необходимое лечение.

"Жалоб на медицинское обслуживание от него не поступало", - заявили в управлении.