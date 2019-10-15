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РИА Новости

В Симферополе начали проверку после смерти заключенного в СИЗО

22:25 15.10.2019 (обновлено: 22:35 15.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор
© РИА Новости / Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Один из заключенных скончался в следственном изоляторе в Симферополе, начата проверка, сообщает пресс-служба крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний.
"В одной из камер СИЗО-1 обвиняемому Ш. 1968 года рождения стало плохо. Во время прибытия сотрудников медицинской части, обвиняемый Ш. находился в бессознательном состоянии, ему была оказана необходимая медицинская помощь, вызвана бригада скорой медицинской помощи, проведены реанимационные мероприятия", - говорится в сообщении.
Спасти обвиняемого не удалось.
В управлении добавили, что обвиняемый в марте обращался с жалобами на состояние здоровья, наблюдался амбулаторно в медицинской части СИЗО и получал необходимое лечение.
"Жалоб на медицинское обслуживание от него не поступало", - заявили в управлении.
По факту смерти проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы.
Сотрудник полиции
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