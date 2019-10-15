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РИА Новости

СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве девушки на Урале

22:23 15.10.2019
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следственный комитет России на своем YouTube-канале опубликовал видеозапись следственных действий с одним из подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая пять дней назад уехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю и не вернулась.
Как ранее сообщалось, менеджер по продажам из Екатеринбурга Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. По факту исчезновения девушки СУСК возбудил уголовное дело об убийстве. Во вторник руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков сообщил РИА Новости, что Каторгина найдена мертвой. У нее осталась маленькая дочь. СК сообщил о задержании троих подозреваемых.
Ксения Каторгина
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В первой части опубликованного видео подозреваемый около машины рассказывает о случившемся и на кукле показывает, как вытаскивал девушку из автомобиля. Во второй части видео мужчина рассказывает следователю, что автомобиль убитой решили отнять, а девушку сбросить в колодец. На вопрос, изначально ли решили убить девушку, подозреваемый отвечает утвердительно.
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Убийство Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеСледственный комитет РФЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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