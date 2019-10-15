СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве девушки на Урале

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следственный комитет России на своем YouTube-канале опубликовал видеозапись следственных действий с одним из подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая пять дней назад уехала продавать свой автомобиль потенциальному покупателю и не вернулась.

Как ранее сообщалось, менеджер по продажам из Екатеринбурга Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. По факту исчезновения девушки СУСК возбудил уголовное дело об убийстве. Во вторник руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков сообщил РИА Новости, что Каторгина найдена мертвой. У нее осталась маленькая дочь. СК сообщил о задержании троих подозреваемых.