Тамбовщина получит 183 млн руб на досрочное переселение из аварийного жилья

ТАМБОВ, 15 окт - РИА Новости. Тамбовская область получит от Фонда содействия реформированию ЖКХ более 183 миллионов рублей в качестве опережающего финансирования региональной программы переселения граждан из аварийного жилья; соответствующее соглашение подписали глава администрации области Александр Никитин и генеральный директор Фонда Константин Цицин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Соглашение подписано в рамках рабочего визита в Тамбовскую область председателя Набсовета Фонда Сергея Степашина и генерального директора Константина Цицина.

"В соответствии с этим документом Тамбовская область по мере расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, может получить досрочно эти деньги на продолжение работы. Финансирование рассчитано до 2021 года", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, новая региональная программа переселения граждан из аварийного жилого фонда рассчитана на шесть лет: с 2019-го по 2024 год. Благодаря ее реализации, жилищные условия улучшат 1453 человека. Будет расселено около 21,5 тысяч квадратных метров жилья.