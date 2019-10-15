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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовщина получит 183 млн руб на досрочное переселение из аварийного жилья

21:59 15.10.2019
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© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкВетхое жилье
Ветхое жилье
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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ТАМБОВ, 15 окт - РИА Новости. Тамбовская область получит от Фонда содействия реформированию ЖКХ более 183 миллионов рублей в качестве опережающего финансирования региональной программы переселения граждан из аварийного жилья; соответствующее соглашение подписали глава администрации области Александр Никитин и генеральный директор Фонда Константин Цицин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Соглашение подписано в рамках рабочего визита в Тамбовскую область председателя Набсовета Фонда Сергея Степашина и генерального директора Константина Цицина.
"В соответствии с этим документом Тамбовская область по мере расселения аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, может получить досрочно эти деньги на продолжение работы. Финансирование рассчитано до 2021 года", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, новая региональная программа переселения граждан из аварийного жилого фонда рассчитана на шесть лет: с 2019-го по 2024 год. Благодаря ее реализации, жилищные условия улучшат 1453 человека. Будет расселено около 21,5 тысяч квадратных метров жилья.

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