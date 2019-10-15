Эмиратские космонавты подарили Путину золотую монету

ДУБАЙ, 15 окт - РИА Новости. Первый эмиратский космонавт Хазза аль-Мансури и его дублер Султан аль-Нейяди подарили президенту России Владимиру Путину, который посещает с государственным визитом ОАЭ, золотую монету с логотипом их миссии на МКС, сообщил во вторник Космический центр Мухаммеда бен Рашида.

Центр опубликовал в Twitter снимки со встречи Путина и космонавтов, на которых видно, как аль-Мансури вручает российскому президенту монету в коробке, показывает на логотип с изображением основателя ОАЭ шейха Заеда и дает пояснения. Пока космонавт давал пояснения, наследный принц Абу-Даби, сын покойного основателя ОАЭ Мухаммед бен Заид аль-Нахайя стоял в стороне и улыбался.

@MBRSpaceCentre’s team gift Russian President, Vladimir Putin, a gold coin which includes the logo of Zayed’s Ambition. pic.twitter.com/XigBP6j54H — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) October 15, 2019