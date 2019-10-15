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РИА Новости

Эмиратские космонавты подарили Путину золотую монету

21:49 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
Президент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
© РИА Новости / Алексей Никольский
ДУБАЙ, 15 окт - РИА Новости. Первый эмиратский космонавт Хазза аль-Мансури и его дублер Султан аль-Нейяди подарили президенту России Владимиру Путину, который посещает с государственным визитом ОАЭ, золотую монету с логотипом их миссии на МКС, сообщил во вторник Космический центр Мухаммеда бен Рашида.
Центр опубликовал в Twitter снимки со встречи Путина и космонавтов, на которых видно, как аль-Мансури вручает российскому президенту монету в коробке, показывает на логотип с изображением основателя ОАЭ шейха Заеда и дает пояснения. Пока космонавт давал пояснения, наследный принц Абу-Даби, сын покойного основателя ОАЭ Мухаммед бен Заид аль-Нахайя стоял в стороне и улыбался.
Хазза аль-Мансури вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом вернулись на корабле "Союз МС-12" с МКС 3 октября. Он пробыл на МКС восемь дней. Аль-Мансури стал первым эмиратцем, полетевшим в космос, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС. После медицинского обследования в Звездном городке аль-Мансури в минувшую субботу вернулся в ОАЭ.
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Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинОАЭРоссияВ мире
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