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РИА Новости
Культура

Премию "Ясная поляна" получил Сергей Самсонов за роман о Донбассе

21:26 15.10.2019 (обновлено: 21:38 15.10.2019)
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© Фото : Алина Голубь/Литературная премия "Ясная Поляна"Литературная премия "Ясная Поляна"
Литературная премия Ясная Поляна
© Фото : Алина Голубь/Литературная премия "Ясная Поляна"
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Лауреатом литературным премии "Ясная поляна" в номинации "Современная проза" стал писатель Сергей Самсонов за роман о Донбассе "Держаться за землю", церемония вручения наград прошла во вторник в Большом театре, передает корреспондент РИА Новости.
"Семнадцатая премия, а я волнуюсь как на первой. Премии мы вручаем в традиционных номинациях "Современная русская проза", "Иностранная литература", "Событие" и "Выбор читателей". В общей сложности членам жюри пришлось прочитать более 80 романов — это огромная работа", — сказал председатель жюри премии Владимир Толстой.
"Я слушал, что про меня и мой роман говорили, такое ощущение — все это было не обо мне и не о том, что я хотел написать, тем не менее спасибо жюри", — сказал Самсонов.
Лауреат в главной номинации получил 3 миллиона рублей. Еще пять финалистов, в числе которых Вячеслав Ставецкий ("Жизнь А. Г."), Григорий Служитель ("Дни Савелия"), Александра Николаенко ("Небесный почтальон Федя Булкин"), Владимир Березин ("Дорога на Астапово") и Владислав Артемов ("Император"), получили по 1 миллиону рублей.
Толстой отметил, что обычно обязательным условием вручения премии является присутствие лауреата на церемонии награждения.
"В этом году мы во второй раз за 17 лет отступили от этого правила, наш лауреат в следующей номинации уехал на Кубу, и там с ним случился сердечный приступ, вероятно, что он приедет в Россию в марте", — сказал председатель жюри.
Лауреатами в номинации "Иностранная литература" стали отсутствующий на церемонии чилийский писатель Эрнан Ривера Летельер за роман "Искусство воскрешения" и переводчик книги Дарья Синицына, которая лично получила диплом и денежный приз в 500 тысяч рублей.
В номинации "Событие " победило телевизионное литературное ток-шоу Игоря Волгина "Игра в бисер", ведущий получил 500 тысяч рублей. Он сказал, что такое решение свидетельствует о "безупречном чувстве вкуса членов жюри".
Специальный приз "Выбор читателей" по результатам открытого интернет-голосования получил роман "Дни Савелия". Автор получил 500 тысяч рублей и еще один приз от спонсоров - поездку в Южную Корею.
Премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Льва Толстого совместно с компанией Samsung. Премия присуждается авторам, произведения которых наследуют традиции классической литературы. Призовой фонд составляет 6,7 миллиона рублей. В разные годы лауреатами премии становились Андрей Рубанов, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский и другие.
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КультураДонбассВладимир ТолстойЯсная Поляна (премия)
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