В Барселоне начались беспорядки у представительства правительства Испании

МАДРИД, 15 окт - РИА Новости. Столкновения происходят между протестующими и стражами правопорядка у зданий представительств правительства Испании в Каталонии в Барселоне, Лериде и Жироне.

Митингующие в Барселоне забрасывают полицию бутылками, петардами и другими предметами, подожгли коробки с картоном. Они пытаются прорваться к зданию представительства правительства Испании в Каталонии, перед которым выставлен полицейский кордон, свидетельствуют кадры телеканала 24 Horas . Полиция пытается оттеснить протестующих, она применяет дубинки и резиновые пули. Несколько человек задержаны.

В свою очередь радиостанция Catalunya Radio со ссылкой на полицию сообщает, что у здания представительства правительства Испании в Барселоне собралось около 40 тысяч человек

Общественная организация "Каталонская национальная ассамблея" призвала во вторник вечером провести акции протеста перед зданиями представительств правительства в Таррагоне, Лериде, Барселоне и Жироне.

Газета Vanguardia пишет, что произошли столкновения между силами правопорядка и митингующими в Лериде. Также столкновения между протестующими и стражами правопорядка проходят в Таррагоне, сообщает газета. В акции протеста в Жироне приняли участие около 9 тысяч человек. После того как основная часть протестующих разошлась, ситуация там обострилась – митингующие начались забрасывать стражей правопорядка различными предметами. Правоохранительные органы пытаются вытеснить митингующих с площади.

Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, в понедельник пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка.

В течение двух последних дней радикалы перекрывают дороги и железнодорожные пути в различных регионах автономного сообщества. Во вторник по крайней мере на двух трассах происходили столкновения между радикалами и полицией. Заблокированы семь дорог. По официальным данным, до начала вечерних беспорядков в Барселоне, Жироне и Лериде пострадали семь человек.