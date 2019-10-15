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РИА Новости

В Барселоне начались беспорядки у представительства правительства Испании

21:24 15.10.2019 (обновлено: 22:41 15.10.2019)
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© SputnikПротестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
© Sputnik
МАДРИД, 15 окт - РИА Новости. Столкновения происходят между протестующими и стражами правопорядка у зданий представительств правительства Испании в Каталонии в Барселоне, Лериде и Жироне.
Митингующие в Барселоне забрасывают полицию бутылками, петардами и другими предметами, подожгли коробки с картоном. Они пытаются прорваться к зданию представительства правительства Испании в Каталонии, перед которым выставлен полицейский кордон, свидетельствуют кадры телеканала 24 Horas. Полиция пытается оттеснить протестующих, она применяет дубинки и резиновые пули. Несколько человек задержаны.
В свою очередь радиостанция Catalunya Radio со ссылкой на полицию сообщает, что у здания представительства правительства Испании в Барселоне собралось около 40 тысяч человек
Общественная организация "Каталонская национальная ассамблея" призвала во вторник вечером провести акции протеста перед зданиями представительств правительства в Таррагоне, Лериде, Барселоне и Жироне.
Люди, выступающие за независимость Каталонии, во время акции протеста перед посольством Испании в Брюсселе
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Газета Vanguardia пишет, что произошли столкновения между силами правопорядка и митингующими в Лериде. Также столкновения между протестующими и стражами правопорядка проходят в Таррагоне, сообщает газета. В акции протеста в Жироне приняли участие около 9 тысяч человек. После того как основная часть протестующих разошлась, ситуация там обострилась – митингующие начались забрасывать стражей правопорядка различными предметами. Правоохранительные органы пытаются вытеснить митингующих с площади.
Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, в понедельник пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка.
Протестующие в Барселоне пытаются заблокировать выход из аэропорта
Вчера, 10:34РИА Новости
Более 130 человек пострадали в беспорядках в Каталонии
В течение двух последних дней радикалы перекрывают дороги и железнодорожные пути в различных регионах автономного сообщества. Во вторник по крайней мере на двух трассах происходили столкновения между радикалами и полицией. Заблокированы семь дорог. По официальным данным, до начала вечерних беспорядков в Барселоне, Жироне и Лериде пострадали семь человек.
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафу.
Противостояние Мадрида и Барселоны
21 сентября 2017, 15:06РИА Новости
Противостояние Мадрида и БарселоныВласти Каталонии планируют провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Чем примечателен один из самых знаменитых регионов Испании и что по поводу предстоящего голосования о независимости думают каталонцы и испанцы — смотрите в инфографике Ria.ru
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