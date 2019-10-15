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РИА Новости

СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга

21:10 15.10.2019 (обновлено: 07:30 16.10.2019)
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© Фото : аккаунт Ксении Каторгиной во ВКонтактеКсения Каторгина
Ксения Каторгина
© Фото : аккаунт Ксении Каторгиной во ВКонтакте
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Свердловской области опубликовало фотографии подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, пропавшей в Екатеринбурге после попытки продать автомобиль.
© Фото : СК РФ по Свердловской областиПортреты подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной
Портреты подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной
© Фото : СК РФ по Свердловской области
Портреты подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной
Ранее днем полицейские задержали троих официально не работающих местных жителей — двоих мужчин и одну женщину. По предварительной информации, они убили Каторгину, чтобы похитить ее автомобиль.
В ближайшее время им предъявят обвинение по статьям "Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем", а также "Разбой". Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.
Вечером 10 октября 27-летняя Ксения Каторгина уехала с работы на автомобиле Audi в Орджоникидзевский район Екатеринбурга. Она хотела продать машину, чтобы погасить часть ипотечного кредита. После этого она перестала выходить на связь. Проданную машину со следами крови нашли в Челябинске. Затем в канализационном коллекторе в Екатеринбурге обнаружили тело пропавшей женщины. У Каторгиной осталась несовершеннолетняя дочь.
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Убийство Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеЧелябинскЕкатеринбургПроисшествия
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