СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Управление Следственного комитета по Свердловской области Управление Следственного комитета по Свердловской области опубликовало фотографии подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, пропавшей в Екатеринбурге после попытки продать автомобиль.

© Фото : СК РФ по Свердловской области Портреты подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной © Фото : СК РФ по Свердловской области Портреты подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной

Ранее днем полицейские задержали троих официально не работающих местных жителей — двоих мужчин и одну женщину. По предварительной информации, они убили Каторгину, чтобы похитить ее автомобиль.

В ближайшее время им предъявят обвинение по статьям "Убийство, совершенное группой лиц и сопряженное с разбоем", а также "Разбой". Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.