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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл назвал либерализм "в каком-то смысле" греховной идеей

21:07 15.10.2019 (обновлено: 21:28 15.10.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм – это "в каком-то смысле" греховная идея, потому что предполагает поставление в центр жизни самого человека, а не Бога.
"Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если "я" в центре - что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя - это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог", - сказал он на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), прошедшем в Петербургском епархиальном управлении.
По его словам, "пройдя 90-е годы, значительная часть нашего образованного общества стала понимать, что такое либерализм", а на заре XX века люди были им очарованы. Либеральная идея предполагала отказ от авторитетов и власти в том смысле, что "хотя какая-то власть должна быть - без полицейских на улице не обойтись - но каждый человек обладает таким достоинством и такими правами, что он и есть сам для себя власть", сказал предстоятель.
По мнению патриарха Кирилла, революции неслучайно происходили именно в Петербурге, "потому что был очень высокий уровень согласия образованного интеллигентно населения с либеральной идеей".
Патриарх Кирилл во вторник в рамках визита в Санкт-Петербург принял участие торжествах, приуроченных к 90-летию со дня рождения своего наставника и духовного учителя - митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). Утром глава Русской церкви возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры и отслужил заупокойную литию на могиле митрополита Никодима на Никольском кладбище монастыря.
Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов Борис Георгиевич, 1929- 1978) в разные годы был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме, заведующим канцелярией Московской Патриархии. С 1960 по 1972 годы был председателем Отдела внешних церковных сношений. Одновременно руководил Издательским отделом Московской Патриархии. Кавалер церковных и светских наград. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры.
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
Вчера, 18:11Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл: нельзя любить Бога и не любить Церковь
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Религия и мировоззрениерелигияНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вообще-то либерализм - это не "в каком-то смысле", а стопроцентно антихристианская концепция. Человек с его желаниями на первом месте находится именно у Дьявола, а самым первым либералом был Змей-искуситель в Эдеме.
15 октября, 23:04
KK700
621007
Слишком мягко Патриарх высказался. Либерализм - изначально смертный грех.
15 октября, 22:57
Владимир Ф. Быченков
601017
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