Адвокат задержанного в Испании россиянина заявила о нарушении его прав

МАДРИД, 15 окт – РИА Новости. Адвокат задержанного в Испании по запросу США гражданина РФ заявила о нарушении его конституционных прав в ходе рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения.

В настоящее время задержанный Александр К. находится в предварительном заключении. Еще 30 сентября адвокат Елена Таранова встретилась с прокурором по вопросу об изменении меры пресечения.

"Ожидалось, что судебное решение по запросу изменения меры пресечения будет получено в течение двух-трех дней", - рассказала РИА Новости адвокат. По ее словам, согласно испанскому законодательству и принятой практике, все уголовные процессы, в которых в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, "имеют привилегию в ускоренном рассмотрении как самих ходатайств, так и процесса в целом".

Однако "по прошествии всех возможных ожидаемых сроков вынесения судебного решения и неоднократных звонков в суд защита выяснила, что судебное решение по запросу об изменении меры пресечения подзащитного было вынесено еще 1 октября и сотрудник суда просто забыл известить сторону защиты".

Адвоката известили о решении оставить меру пресечения в силе лишь 11 октября. Таранова подала апелляционную жалобу – "как на противоречие конституционным нормам решения о подтверждении избранной меры пресечения, так и на нарушение конституционных прав подзащитного из-за неоправданных задержек (статья 24.2 Конституции Испании)". "Мы считаем, что данные судебные действия, а точнее бездействие в течение десяти дней, противоречат конституционным правам, и данная ситуация не останется без внимания", - заявила адвокат.