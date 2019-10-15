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РИА Новости

В ООН заявили о росте рисков ядерной войны

21:05 15.10.2019 (обновлено: 07:02 16.10.2019)
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© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald GutridgeИспытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Риски ядерной войны растут, ситуация в мире становится опасной, на что есть много причин, в том числе дефицит доверия между странами, нехватка диалога, быстрое развитие науки и новых технологий, заявила замгенсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу в интервью газете "Коммерсант".
"Многие аналитические организации, эксперты по контролю над вооружениями говорят про растущий риск ядерной конфронтации. Знаменитые часы "Судного дня" снова вернули на без двух минут полночь. Существуют серьезные опасения того, что ситуация снова становится довольно опасной. И я вижу много разных причин для этого", - сказала Накамицу.
По ее словам, "доверие между государствами - включая ядерные державы - серьезно нарушено".
"Необходимо отметить нехватку диалога. Похоже на то, что ведущие державы и другие страны начинают ценить военные возможности больше дипломатии, переговоров и диалога", - указала замгенсека ООН.
По ее оценке, наблюдается также общее ухудшение международных отношений, что и выливается в острую риторику. "На наших глазах развивается неутешительная ситуация", - констатировала Накамицу.
Кроме того, она указала фактор "быстрого развития науки и новых технологий". "Мы точно не знаем, как это отразится на ядерной сфере, но многие уже начинают говорить о как минимум необходимости лучше понимать, какими могут быть последствия вредоносной деятельности в киберпространстве, потенциальные последствия от применения оружия с использованием искусственного интеллекта, гиперзвукового оружия и обычных вооружений, которые могут иметь стратегические последствия", - пояснила замгенсека ООН.
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