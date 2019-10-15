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РИА Новости

Патрушев обсудил в Гаване противодействие "цветным революциям"

21:04 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ГАВАНА, 15 окт - РИА Новости. Вопросы взаимодействия РФ и Кубы на международной арене и в сфере безопасности, а также проблематика "цветных революций" обсуждались на консультациях, которые провел во вторник в Гаване секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.
С кубинской стороны в консультациях приняли участие глава МВД республики Хулио Сесар Гандарилья Бермехо и представители других силовых структур и правоохранительных ведомств.
По словам Аношина, на встрече, в частности, обсуждались вопросы взаимодействия двух стран на международной арене. Речь шла среди прочего о противодействии вмешательству в дела суверенных стран извне. По словам Аношина, Патрушев отметил, что "цветные революции остаются основным инструментом Запада для вмешательства в дела суверенных государств, причем способы их реализации постоянно эволюционируют, что требует непрерывной актуализации мер противодействия".
"Стороны обменялись мнениями по ситуации в Латинской Америке в целом. На консультациях также шла речь о российско-кубинском взаимодействии на контртеррористическом треке, по вопросам противодействия организованной преступности, экстремизму и незаконному обороту наркотиков", - сказал представитель Совбеза РФ.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Вчера, 20:55РИА Новости
Патрушев назвал Кубу стратегическим партнером и надежным союзником России
Отдельное внимание, по его словам, было уделено вопросам информационной безопасности, взаимодействию в сфере охраны госграниц, укреплению береговой охраны, военному и военно-техническому сотрудничеству.
Патрушев прибыл на Кубу 15 октября с двухдневным визитом для проведения консультаций по безопасности. Его сопровождают заместители секретаря Совбеза Александр Венедиктов и Олег Храмов, статс-секретарь - замминистра внутренних дел Игорь Зубов, главком Сухопутных войск Олег Салюков, статс-секретарь - замдиректора Росгвардии Олег Плохой и представители других ведомств.
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