Патрушев назвал Кубу стратегическим партнером и надежным союзником России

ГАВАНА, 15 окт - РИА Новости. Россия считает Кубу важным стратегическим партнером и надежным союзником в Латинской Америке, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе российско-кубинских консультаций по безопасности в Гаване.

"Куба неизменно рассматривается Россией как важный стратегический партнер и надежный союзник в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Патрушев высоко оценил уровень российско-кубинского взаимодействия по линии Совбеза РФ и высказался за продолжение совершенствования нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Он также поздравил кубинских коллег с отмечаемыми в этом году 60-летием революции на Кубе и 500-летием Гаваны.