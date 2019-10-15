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РИА Новости

Патрушев назвал Кубу стратегическим партнером и надежным союзником России

20:55 15.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ГАВАНА, 15 окт - РИА Новости. Россия считает Кубу важным стратегическим партнером и надежным союзником в Латинской Америке, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе российско-кубинских консультаций по безопасности в Гаване.
"Куба неизменно рассматривается Россией как важный стратегический партнер и надежный союзник в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал секретарь Совбеза РФ.
Патрушев высоко оценил уровень российско-кубинского взаимодействия по линии Совбеза РФ и высказался за продолжение совершенствования нормативно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Он также поздравил кубинских коллег с отмечаемыми в этом году 60-летием революции на Кубе и 500-летием Гаваны.
В консультациях с кубинской стороны участвуют глава МВД республики Хулио Сесар Гандарилья Бермехо и представители других силовых структур и правоохранительных ведомств. В российскую делегацию, возглавляемую Патрушевым, входят заместители секретаря Совбеза Александр Венедиктов и Олег Храмов, статс-секретарь - замминистра внутренних дел Игорь Зубов, главком Сухопутных войск Олег Салюков, статс-секретарь - замдиректора Росгвардии Олег Плохой и представители других ведомств.
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Совет Безопасности РФКубаНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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