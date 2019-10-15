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РИА Новости

Минобрнауки ответило на критику со стороны члена Конституционного суда

20:44 15.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министерство науки и высшего образование в ответ на критику со стороны судьи Конституционного суда Константина Арановского заявило, что автономия и университетские свободы - основополагающие ценности российского высшего образования.
Ранее Арановский в "особом мнении" по одному из решений заявил, что ректоры российских вузов отказались от "самоуправления и академической свободы", и выразил недоверие к дипломам российских вузов.
"Автономию вузов и университетские свободы Минобрнауки России рассматривает как основополагающие ценности отечественного высшего образования, закрепленные в федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации", - заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Однако при этом вся деятельность высших учебных заведений должна осуществляться в рамках законодательства и в русле существующих направлений трансформации экономики, где университетам, "как одному из социальных лифтов и двигателей цифровизации, уделено особое место", оговорились в ведомстве.
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В Минобрнауки добавили, что большую самостоятельность имеют ведущие вузы России, обладающие сформированными научными школами и реализующие современные образовательные технологии. Например, Московский и Петербургский обладают широкой автономией в установлении образовательных стандартов, реализации программ высшего образования, присвоении собственных ученых степеней, а также в финансовом и административном плане.
"Также в настоящее время 27 организаций, включая МГУ и СПбГУ, имеют право самостоятельно создавать диссертационные советы, присуждать ученые степени, выдавать дипломы об ученых степенях, форма которых устанавливается организациями самостоятельно", - говорится в сообщении.
В Минобрнауки также рассказали, что, согласно статистике по регионам, зарплата вузовских преподавателей вдвое превышает среднюю по региону. "Зарплаты преподавателей будут повышаться и дальше", - заявляют в ведомстве.
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Министерство науки и высшего образования РФКонституционный суд РФРоссияОбщество
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