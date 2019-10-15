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РИА Новости

Турция сообщила о нейтрализации 611 "террористов" в ходе операции в Сирии

20:40 15.10.2019 (обновлено: 20:41 15.10.2019)
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© REUTERS / Ihlas News Agency/Mehmet Ali DagКолонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
Колонна турецкой военной техники на турецко-сирийской границе. 9 октября 2019
© REUTERS / Ihlas News Agency/Mehmet Ali Dag
АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 611 членов курдских формирований с начала операции на севере Сирии.
Ранее сообщалось о 595 "нейтрализованных террористах".
"Общее число террористов РПК/PYD-YPG (Рабочей партии Курдистана/сирийской курдской партии "Демократический союз" - сил самообороны сирийских курдов), которые были нейтрализованы в ходе успешно продолжающейся операции "Источник мира", достигло 611", - говорится в сообщении министерства обороны.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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