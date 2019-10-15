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РИА Новости

Бывшая жена актера из "Мстителей" заявила, что он угрожал убить ее и себя

20:38 15.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Джереми Реннер
Актер Джереми Реннер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Джереми Реннер. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Бывшая жена американского актера Джереми Реннера Сонни Пачеко заявила, что он угрожал убить ее и покончить с собой, пишет TMZ.
Экс-супруги борются за право воспитывать шестилетнюю дочь. Пачеко заявила, что у ее бывшего мужа есть проблемы с алкоголем и наркотиками. По ее словам, в ноябре прошлого года во время вечеринки в клубе актер употребил кокаин и начал угрожать ей убийством. Однажды он и вовсе оставил наркотик в ванной, где его могла запросто найти маленькая дочь.
Сонни рассказала еще об одном вопиющем случае, когда Реннер взял пистолет и выстрелил в потолок. В этот момент девочка находилась в доме.
Пара поженилась в 2014 году, спустя год после рождения дочери. Через несколько месяцев супруги разошлись.
Джереми Реннер известен по ролям в таких фильмах, как "Мстители", "Миссия невыполнима", "Афера по-американски", "Эволюция Борна" и нескольким десяткам других.
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