Бывшая жена актера из "Мстителей" заявила, что он угрожал убить ее и себя

Экс-супруги борются за право воспитывать шестилетнюю дочь. Пачеко заявила, что у ее бывшего мужа есть проблемы с алкоголем и наркотиками. По ее словам, в ноябре прошлого года во время вечеринки в клубе актер употребил кокаин и начал угрожать ей убийством. Однажды он и вовсе оставил наркотик в ванной, где его могла запросто найти маленькая дочь.