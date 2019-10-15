Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T21:42Z
https://ria.ru/20191015/1559829836.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150051/33/1500513306_0:143:1517:996_1036x0_80_0_0_70db7b9614bc064c4ff7f9b3432e050f.jpg
РИА Новости

В Нидерландах обнаружили семью, прятавшуюся в подвале дома девять лет

20:36 15.10.2019 (обновлено: 21:42 15.10.2019)
13168
© Фото : Niek FromaПолицейский автомобиль у здания радиостанции 3FM в городе Хилверсюм
Полицейский автомобиль у здания радиостанции 3FM в городе Хилверсюм
© Фото : Niek Froma
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полиция в провинции Нидерландов Дренте обнаружила мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет (или многие годы) жили в подвале фермерского дома, сообщает портал NL Times со ссылкой на городские СМИ.
По данным телерадиокомпании RTV Drenthe, семью удалось обнаружить после того, как старший из детей сбежал из дома и зашел в местный бар. Как рассказал бармен, у 25-летнего мужчины были длинные волосы, грязная борода. Он был в старой одежде и выглядел растерянным.
Мужчина рассказал бармену, что не был на улице уже девять лет. Он также рассказал, что у него есть брат и сестры и все они живут на ферме. Он был самым старшим из них и хотел положить конец их затворничеству.
Как сообщает телерадиокомпания, хозяин бара вызвал полицию, которая забрала мужчину и поехала вместе с ним на ферму. В ходе обыска дома полицейские за шкафом в гостиной обнаружили лестницу, ведущую в подвал. Спустившись, они увидели 58-летнего мужчину и его пятерых детей. Сообщается, что отец был задержан за отказ сотрудничать с полицией.
По данным RTV Drenthe, семья на протяжении нескольких лет не контактировала с внешним миром, и дети думали, что они единственные люди в мире. Где находится их мать, неизвестно.
Города мира. Амстердам
14 октября, 17:36Туризм
В Амстердаме суд приговорил напавшего на туристов афганца к 26 годам тюрьмы
1835173422310
Обсудить 15
НидерландыВ мире
Рекомендуем
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
РИА
Новости
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Корвет ВМС Швеции
СМИ: ВМС Швеции охотились на подлодку из-за сигнала от сломанного метеобуя
Пассажиры в салоне самолета
Бортпроводники раскрыли свое секретное правило
Лента
новостей
Ксения Каторгина
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Раковая клетка в организме человека
Врачи назвали пять причин развития рака груди
Глобальное потепление
Ученые рассказали о неожиданных последствиях глобального потепления
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи во время визита в ОАЭ
"Путин — создатель королей": на Западе боятся, что теряют Ближний Восток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
05:04Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"
05:01В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
05:00В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль
Лента новостейМолния