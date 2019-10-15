В Нидерландах обнаружили семью, прятавшуюся в подвале дома девять лет

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полиция в провинции Нидерландов Дренте обнаружила мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет (или многие годы) жили в подвале фермерского дома, сообщает портал Полиция в провинции Нидерландов Дренте обнаружила мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет (или многие годы) жили в подвале фермерского дома, сообщает портал NL Times со ссылкой на городские СМИ.

По данным телерадиокомпании RTV Drenthe, семью удалось обнаружить после того, как старший из детей сбежал из дома и зашел в местный бар. Как рассказал бармен, у 25-летнего мужчины были длинные волосы, грязная борода. Он был в старой одежде и выглядел растерянным.

Мужчина рассказал бармену, что не был на улице уже девять лет. Он также рассказал, что у него есть брат и сестры и все они живут на ферме. Он был самым старшим из них и хотел положить конец их затворничеству.

Как сообщает телерадиокомпания, хозяин бара вызвал полицию, которая забрала мужчину и поехала вместе с ним на ферму. В ходе обыска дома полицейские за шкафом в гостиной обнаружили лестницу, ведущую в подвал. Спустившись, они увидели 58-летнего мужчину и его пятерых детей. Сообщается, что отец был задержан за отказ сотрудничать с полицией.