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РИА Новости

Защита приговоренных каталонских политиков обратится в Конституционный суд

20:34 15.10.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкУчастник акции с требованием независимости Каталонии у здания Верховного суда Испании в Мадриде. 12 февраля 2019
Участник акции с требованием независимости Каталонии у здания Верховного суда Испании в Мадриде. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МАДРИД, 15 окт – РИА Новости. Защита осужденных Верховным судом каталонских политиков по делу о проведении незаконного референдума о независимости пожалуется на нарушение их прав в Конституционный суд, а если будет необходимо, в Страсбургский суд по правам человека, заявила РИА Новости адвокат бывшего спикера регионального парламента Карме Форкадель Ольга Ардериу Риполь.
Форкадель приговорена к 11 годам и шести месяцам заключения и в течение такого же срока лишена права занимать государственные и выборные должности.
"Я подам в Верховный суд ходатайство об аннулировании судебного решения, а затем жалобу на нарушение конституционных прав (ампаро) в Конституционный суд. Все адвокаты будут действовать отдельно, но иски будут аналогичными", - рассказала она. В случае, если КС отклонит жалобы, адвокаты намерены обратиться в Страсбургский суд по правам человека. По мнению Риполь, иски в КС и в Страсбурге могут рассматривать годами.
Адвокат заявила, что ее подзащитная не ожидала "столь жесткого приговора". "Мы думали, что ее должны были оправдать. Мы не ожидали такого срока, он не оправдывает степень ее участия. Да, она была председателем парламента, но то, что она сделала в рамках ее функций, не отличается от того, что сделали остальные члены президиума, которых будут судить суд в Барселоне (Высший суд Каталонии – ред.) за преступление в неподчинении. Максимум им грозит лишение права занимать выборные и государственные должности. За одинаковые действия их лишат права занимать должности, а ее приговаривают к 11 годам заключения, что сопоставимо с наказанием за убийство", - сказала адвокат. По ее мнению, суд "не захотел выслушать эти аргументы защиты".
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В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафу. После вынесения приговора в Каталонии начались массовые беспорядки. Правительство Испании заявило, что уважает вынесенный Верховным судом приговор и призвало каталонские власти последовать его примеру.
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