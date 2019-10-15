Защита приговоренных каталонских политиков обратится в Конституционный суд

МАДРИД, 15 окт – РИА Новости. Защита осужденных Верховным судом каталонских политиков по делу о проведении незаконного референдума о независимости пожалуется на нарушение их прав в Конституционный суд, а если будет необходимо, в Страсбургский суд по правам человека, заявила РИА Новости адвокат бывшего спикера регионального парламента Карме Форкадель Ольга Ардериу Риполь.

Форкадель приговорена к 11 годам и шести месяцам заключения и в течение такого же срока лишена права занимать государственные и выборные должности.

"Я подам в Верховный суд ходатайство об аннулировании судебного решения, а затем жалобу на нарушение конституционных прав (ампаро) в Конституционный суд. Все адвокаты будут действовать отдельно, но иски будут аналогичными", - рассказала она. В случае, если КС отклонит жалобы, адвокаты намерены обратиться в Страсбургский суд по правам человека. По мнению Риполь, иски в КС и в Страсбурге могут рассматривать годами.

Адвокат заявила, что ее подзащитная не ожидала "столь жесткого приговора". "Мы думали, что ее должны были оправдать. Мы не ожидали такого срока, он не оправдывает степень ее участия. Да, она была председателем парламента, но то, что она сделала в рамках ее функций, не отличается от того, что сделали остальные члены президиума, которых будут судить суд в Барселоне (Высший суд Каталонии – ред.) за преступление в неподчинении. Максимум им грозит лишение права занимать выборные и государственные должности. За одинаковые действия их лишат права занимать должности, а ее приговаривают к 11 годам заключения, что сопоставимо с наказанием за убийство", - сказала адвокат. По ее мнению, суд "не захотел выслушать эти аргументы защиты".

Заседание Высшего суда Каталонии по делу о пяти бывших членах президиума регионального парламента и депутата от партии "Кандидатура народного единства" Мирейи Бойя состоится 28, 29 ноября и 3 и 4 декабря.