Лаврентьев предположил, сколько террористов могли покинуть сирийские тюрьмы

"Я не располагаю этой информацией, но то, что там находится достаточно большое количество - около 12 тысяч, если взять все тюрьмы на территории северо-востока, в которых находятся заключённые игиловцы, это где-то около 12 тысяч. Соответственно, члены их семей, жены и так далее, это еще достаточно внушительная цифра", - сказал журналистам Лаврентьев на соответствующий вопрос.