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РИА Новости
Война в Сирии

Лаврентьев предположил, сколько террористов могли покинуть сирийские тюрьмы

20:25 15.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев не располагает информацией о количестве покинувших тюрьмы террористов "Исламского государства"* в связи с операцией Турции на северо-востоке Сирии.
"Я не располагаю этой информацией, но то, что там находится достаточно большое количество - около 12 тысяч, если взять все тюрьмы на территории северо-востока, в которых находятся заключённые игиловцы, это где-то около 12 тысяч. Соответственно, члены их семей, жены и так далее, это еще достаточно внушительная цифра", - сказал журналистам Лаврентьев на соответствующий вопрос.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииАлександр ЛаврентьевВойна в СирииИсламское государствоСирияВ мире
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