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РИА Новости

В Крыму предложили создать Международный туристический центр

20:25 15.10.2019 (обновлено: 20:31 15.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Международный туристический центр предложили создать в Балаклаве в рамках развития программы въездного зарубежного и внутреннего туризма, с соответствующим предложением выступили участники международного форума "Мир спустя 165 лет после Крымской войны 1853-1856".
Форум прошел во вторник в Севастополе. В нем приняли участие историки, политологи, юристы, представители международных аналитических центров, общественности и деловых структур из стран Европы и Азии.
"Следует рассмотреть возможность разработки и реализации комплексной программы развития въездного зарубежного и внутреннего туризма, которая бы охватывала меры от восстановления иностранных воинских захоронений на территории Крыма с проведением совместных экспедиций по обнаружению и идентификации павших воинов до осуществления крупных инвестиционных проектов, в частности строительства Международного туристического центра в Балаклаве", - говорится в итоговой резолюции форума.
Участники форума считают, что реализация вышеуказанных мероприятий позволит восстановить доверие на международном уровне.
Кроме того, в резолюции звучит призыв к мировой общественности предпринять все возможные усилия по предупреждению дальнейшего нагнетания военной угрозы, сохранению мира во всем мире, незамедлительной отмене всех санкций.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Вчера, 20:17РИА Новости
Украина попросила ЕС усилить санкции против России после выборов в Крыму
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