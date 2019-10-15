В Крыму предложили создать Международный туристический центр

Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Международный туристический центр предложили создать в Балаклаве в рамках развития программы въездного зарубежного и внутреннего туризма, с соответствующим предложением выступили участники международного форума "Мир спустя 165 лет после Крымской войны 1853-1856".

Форум прошел во вторник в Севастополе. В нем приняли участие историки, политологи, юристы, представители международных аналитических центров, общественности и деловых структур из стран Европы и Азии.

"Следует рассмотреть возможность разработки и реализации комплексной программы развития въездного зарубежного и внутреннего туризма, которая бы охватывала меры от восстановления иностранных воинских захоронений на территории Крыма с проведением совместных экспедиций по обнаружению и идентификации павших воинов до осуществления крупных инвестиционных проектов, в частности строительства Международного туристического центра в Балаклаве", - говорится в итоговой резолюции форума.

Участники форума считают, что реализация вышеуказанных мероприятий позволит восстановить доверие на международном уровне.