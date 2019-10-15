В Самаре экстренно приземлился пассажирский самолет из Ферганы

САМАРА, 15 окт – РИА Новости. Самолет, летевший из Ферганы (Узбекистан) в московский "Внуково", вынужденно сел во вторник в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

"В 19.55 (18.55 мск) в международном аэропорту "Курумоч" совершил вынужденную посадку рейс UZB627 Фергана - "Внуково". Причина вынужденной посадки – плохое самочувствие пассажира", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, борт встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи, пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно доставили в одну из городских больниц.