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РИА Новости

В Самаре экстренно приземлился пассажирский самолет из Ферганы

20:18 15.10.2019 (обновлено: 20:32 15.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту
Самолет в аэропорту
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
САМАРА, 15 окт – РИА Новости. Самолет, летевший из Ферганы (Узбекистан) в московский "Внуково", вынужденно сел во вторник в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"В 19.55 (18.55 мск) в международном аэропорту "Курумоч" совершил вынужденную посадку рейс UZB627 Фергана - "Внуково". Причина вынужденной посадки – плохое самочувствие пассажира", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, борт встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи, пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно доставили в одну из городских больниц.
Рейс UZB627 выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways.
Пассажирский самолет в небе
4 сентября, 08:44Радио Sputnik
Пассажирский самолет экстренно сел в Воронеже
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