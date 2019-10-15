Подмосковье стало лидером по производству кисломолочных продуктов в России

"С начала года в Подмосковье произведено 304 тысячи тонн кисломолочной продукции, не включая творог. Это на 16% больше прошлогодних показателей за аналогичный период. В регионе сегодня производят простоквашу, ряженку, варенец, ацидофилин, йогурт, кефир и другие кисломолочные продукты как крупные предприятия, так и мелкие хозяйства", – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.