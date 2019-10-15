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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковье стало лидером по производству кисломолочных продуктов в России

20:08 15.10.2019
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© РИА Новости / Антон ВергунЛиния производства молочной продукции
Линия производства молочной продукции
© РИА Новости / Антон Вергун
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Согласно рейтингу, который подготовил аналитический центр Milknews, Подмосковье стало лидером по объемам производства кисломолочной продукции в России за восемь месяцев этого года. Об этом сообщил телеканал "360".
"С начала года в Подмосковье произведено 304 тысячи тонн кисломолочной продукции, не включая творог. Это на 16% больше прошлогодних показателей за аналогичный период. В регионе сегодня производят простоквашу, ряженку, варенец, ацидофилин, йогурт, кефир и другие кисломолочные продукты как крупные предприятия, так и мелкие хозяйства", – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Большинство производителей в Московской области выпускает кефир и кефирный продукт с массовой долей жира 1%, 2,5%, 3,2%. Эта категория в основном представлена в низком ценовом сегменте.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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