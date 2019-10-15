Лаврентьев выступил против постоянного пребывания турецких войск в Сирии

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев перед началом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. 15 мая 2018

АБУ-ДАБИ, 15 окт - РИА Новости. Россия против того, чтобы турецкие войска находились в Сирии на постоянной основе, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

"Курды согласились запустить сирийские правительственные войска на определенные территории", - сказал он журналистам, говоря об итогах переговоров курдов с Дамаском. Лаврентьев добавил, что это стало основной договоренностью.

В частности, сирийские войска уже вошли в Манбидж, добавил он.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении с сирийскими властями договоренности о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

Спецпредставитель президента России заявил, что пока очень сложно говорить, будет ли расширена территория на севере Сирии, которую контролирует Дамаск.

Он также напомнил, что есть Аданское соглашение 1998 года, в соответствии с которыми турецкие войска могут заходить на территорию Сирии на глубину до пяти километров для борьбы с боевиками тогдашней Курдской рабочей партией. "Но, опять же, заходить с турецкой территории, но не находиться постоянно на территории Сирии", - сказал Лаврентьев.