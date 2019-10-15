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РИА Новости
Война в Сирии

Совбез ООН обсудит в среду военную операцию Турции, заявил источник

20:04 15.10.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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ООН, 15 окт - РИА Новости. Совбез ООН обсудит в среду ситуацию вокруг военной операции Турции на севере Сирии, обсуждение пройдет по запросу Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и Польши, сообщил РИА Новости источник в СБ.
"Да, обсуждение назначили. Оно пройдет завтра утром", - сказал собеседник агентства.
По его словам, разговор пройдет в рамках раздела "разное".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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