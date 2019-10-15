Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T21:04Z
https://ria.ru/20191015/1559828783.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153200/43/1532004374_0:97:1826:1124_1036x0_80_0_0_170d04c93791786a34f44340d54a7311.jpg
РИА Новости

Названы самые безопасные для женщин страны

19:51 15.10.2019 (обновлено: 21:04 15.10.2019)
5068
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЖенщины идут рядом с торговыми рядами по улице Аммана, Иордания
Женщины идут рядом с торговыми рядами по улице Аммана, Иордания
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия разделила с Грецией 50-е место в списке стран мира, наиболее безопасных и удобных для проживания для женщин, сообщает американский журнал National Geographic.
Рейтинг Women, Peace, and Security Index (WPS Index) составляется с 2017 года. Помимо National Geographic в составлении рейтинга принимали участие Джорджтаунский институт по вопросам женщин, мира и безопасности, а также Институт исследований проблем мира в Осло.
Для формирования рейтинга применялось три основных показателя: вовлеченность в общественно-политическую и экономическую жизнь, безопасность и справедливость, которая, в основном, понимается как отсутствие дискриминации.
Всего в рейтинге просчитаны позиции 167 стран мира. Первое место занимает Норвегия, за ней следуют Швейцария и Финляндия. В пятерку также вошли Дания и Исландия.
Россия в списке делит 50-е место с Грецией. Украина занимает 105-е место.
Последние три места в рейтинге достались Сирии, Афганистану и Йемену.
Надежда Михайлова на съемках
14 сентября, 08:00Специальный репортаж
О чем думают женщины-телохранители, собираясь на работу
8732021
Обсудить 4
Весь мирНорвегияВ мире
Рекомендуем
Опубликовано видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины
Опубликовано видео с места убийства девушки, пропавшей после продажи машины
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну
Путин подарил наследному принцу Абу-Даби белого кречета
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
Выступление заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной
Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя
Лента
новостей
Раковая клетка в организме человека
Врачи назвали пять причин развития рака груди
Полицейский автомобиль у здания радиостанции 3FM в городе Хилверсюм
В Нидерландах обнаружили семью, прятавшуюся в подвале дома девять лет
Американская актриса Натали Портман
СМИ узнали, что Marvel планирует отдать Натали Портман роль Тора
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Хельсинки. Виды
Туристы назвали самые скучные города Европы
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Киев поднял вопрос об отказе Донбасса от "рублевой зоны"
Производство сыров в Алтайском крае
Ученые: ядовитая плесень в сыре сама становится съедобной
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Пассажиры в салоне самолета
Бортпроводники раскрыли свое секретное правило
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
05:04Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"
05:01В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
05:00В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль
Лента новостейМолния