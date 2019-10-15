Названы самые безопасные для женщин страны

Женщины идут рядом с торговыми рядами по улице Аммана, Иордания

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия разделила с Грецией 50-е место в списке стран мира, наиболее безопасных и удобных для проживания для женщин, сообщает американский журнал National Geographic.

Рейтинг Women, Peace, and Security Index (WPS Index) составляется с 2017 года. Помимо National Geographic в составлении рейтинга принимали участие Джорджтаунский институт по вопросам женщин, мира и безопасности, а также Институт исследований проблем мира в Осло.

Для формирования рейтинга применялось три основных показателя: вовлеченность в общественно-политическую и экономическую жизнь, безопасность и справедливость, которая, в основном, понимается как отсутствие дискриминации.

Всего в рейтинге просчитаны позиции 167 стран мира. Первое место занимает Норвегия, за ней следуют Швейцария и Финляндия. В пятерку также вошли Дания и Исландия.

Россия в списке делит 50-е место с Грецией. Украина занимает 105-е место.