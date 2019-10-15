Врачи назвали пять причин развития рака груди

"Важный фактор — наследственность, если есть предрасположенность, нужно проверяться чаще", - подчеркнул руководитель Филиала по медицинской профилактике Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации Минздрава Подмосковья Юрий Шалягин.

Медики отметили, что важно выявлять онкологические заболевания на первой стадии, так как в этом случае вероятность излечиться максимальна. Специалисты порекомендовали всем женщинам старше 30 лет регулярно посещать маммолога. По мнению врачей, маммографическое обследование необходимо проходить раз в два года начиная с 40 лет, и ежегодно – с 50.