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РИА Новости

Врачи назвали пять причин развития рака груди

19:46 15.10.2019 (обновлено: 19:49 15.10.2019)
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© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человека
Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
Раковая клетка в организме человека. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские врачи рассказали, какие факторы влияют на развитие рака груди и как сохранить женское здоровье, сообщается на сайте подмосковного Минздрава.
Среди основных причин развития болезни медики назвали прием гормональных препаратов, курение, злоупотребление алкоголем, прямые солнечные лучи, посещение солярия и генетическую предрасположенность.
"Важный фактор — наследственность, если есть предрасположенность, нужно проверяться чаще", - подчеркнул руководитель Филиала по медицинской профилактике Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации Минздрава Подмосковья Юрий Шалягин.
Медики отметили, что важно выявлять онкологические заболевания на первой стадии, так как в этом случае вероятность излечиться максимальна. Специалисты порекомендовали всем женщинам старше 30 лет регулярно посещать маммолога. По мнению врачей, маммографическое обследование необходимо проходить раз в два года начиная с 40 лет, и ежегодно – с 50.
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