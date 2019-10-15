Нетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

Ранее сообщалось, что Ривлин обратился к Путину с просьбой о помиловании израильтянки по гуманитарным соображениям.

Двадцатипятилетнюю Иссахар задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Ее приговорили в РФ к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.