В ДНР заявили о попытках Киева подменить понятие особого статуса Донбасса

В ведомстве отметили, что на встрече в Минске во вторник представители Киева пытались "подменить понятием децентрализации особый статус Донбасса и его закрепление в конституции".

"Мы считаем такой недобросовестный подход украинской стороны неприемлемым и будем настаивать на четком и буквальном выполнении документа, одобренного Советом Безопасности ООН, - комплекса мер… Лишь особый статус Донбасса, надлежащим образом закрепленный на конституционном уровне, является единственным путем долгосрочного мирного урегулирования конфликта", - добавили в ведомстве.

Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.