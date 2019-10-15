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РИА Новости

В ДНР заявили о попытках Киева подменить понятие особого статуса Донбасса

19:43 15.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Представители Киева пытаются подменить предоставление особого статуса Донбассу понятием децентрализации, заявили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Киевские переговорщики находят все новые способы нивелировать любой прогресс. Попытки подмены сути достигнутых договоренностей стали недоброй традицией регулярно меняющихся представителей Киева в политической группе", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
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В ведомстве отметили, что на встрече в Минске во вторник представители Киева пытались "подменить понятием децентрализации особый статус Донбасса и его закрепление в конституции".
"Мы считаем такой недобросовестный подход украинской стороны неприемлемым и будем настаивать на четком и буквальном выполнении документа, одобренного Советом Безопасности ООН, - комплекса мер… Лишь особый статус Донбасса, надлежащим образом закрепленный на конституционном уровне, является единственным путем долгосрочного мирного урегулирования конфликта", - добавили в ведомстве.
Ранее контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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