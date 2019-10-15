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РИА Новости
Война в Сирии

Швеция отозвала разрешение на экспорт продукции ВПК в Турцию

19:39 15.10.2019
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© AFP 2019 / Nazeer al-KhatibТурецкая бронетехника на границе с Сирией
Турецкая бронетехника на границе с Сирией
© AFP 2019 / Nazeer al-Khatib
СТОКГОЛЬМ, 15 окт - РИА Новости. Швеция отзывает разрешение на экспорт продукции военно-промышленного комплекса в Турцию в связи с военной операцией в Сирии, заявила во вторник шведская Инспекция по стратегическим продуктам (ISP).
"Пятнадцатого октября 2019 года Инспекция отзывает все действующие разрешения на экспорт военной техники и продукции в Турцию", - говорится в официальном заявлении ведомства.
По данным ISP, в 2018 году Швеция поставила Турции продукцию ВПК на сумму в 300 миллионов крон (около 30 миллионов евро). Отмечается, что это рекордно высокий показатель. При этом, как дополняется в пресс-релизе, новых разрешений в 2019 и 2018 годах выдано не было, все сделки, по которым до недавнего времени осуществлялись поставки, были заключены в 2017 году.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по Рас эль-Айну и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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