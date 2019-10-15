Швеция отозвала разрешение на экспорт продукции ВПК в Турцию

По данным ISP, в 2018 году Швеция поставила Турции продукцию ВПК на сумму в 300 миллионов крон (около 30 миллионов евро). Отмечается, что это рекордно высокий показатель. При этом, как дополняется в пресс-релизе, новых разрешений в 2019 и 2018 годах выдано не было, все сделки, по которым до недавнего времени осуществлялись поставки, были заключены в 2017 году.