Авторов фильма о крушении MH17 в Донбассе внесли в базу сайта "Миротворец"

КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Авторы документального фильма об авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 - гражданин Нидерландов Макс Ван дер Верфф и Германии Риттер Норман - попали в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Формулировка, с которой Ван дер Верфф попал в базу, - "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Умышленное искажение общественно значимой информации. Сознательное нарушение государственной границы Украины".

Риттера "Миротворец" также обвиняет в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, умышленное искажение общественно значимой информации и участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины".

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.