Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T22:00Z
https://ria.ru/20191015/1559828363.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152134/45/1521344522_0:405:2920:2048_1036x0_80_0_0_ad3c13f891fe5389a905f28ab82408b4.jpg
РИА Новости

Авторов фильма о крушении MH17 в Донбассе внесли в базу сайта "Миротворец"

19:36 15.10.2019 (обновлено: 22:00 15.10.2019)
2156
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Авторы документального фильма об авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 - гражданин Нидерландов Макс Ван дер Верфф и Германии Риттер Норман - попали в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Формулировка, с которой Ван дер Верфф попал в базу, - "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Умышленное искажение общественно значимой информации. Сознательное нарушение государственной границы Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский
10 октября, 16:51РИА Новости
Зеленский рассказал об отношении к сайту "Миротворец"
Риттера "Миротворец" также обвиняет в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, умышленное искажение общественно значимой информации и участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
15 августа, 16:43РИА Новости
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта "Миротворец"
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин
25 сентября, 12:49Радио Sputnik
Замминистра юстиции России Гальперин пополнил базу "Миротворца"
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
9411191
Обсудить 2
ЛНРМария ЗахароваБук (зенитный ракетный комплекс)Донецкая Народная РеспубликаДунья МиятовичКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Николай ВинниченкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Киев поднял вопрос об отказе Донбасса от "рублевой зоны"
РИА
Новости
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Ксения Каторгина
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Украина попросила ЕС усилить санкции против России после выборов в Крыму
Лента
новостей
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
Просто газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток — 2"
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
В ДНР заявили о попытках Киева подменить понятие особого статуса Донбасса
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Жительницу ЛНР приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену
Девушка с телефоном на кровати
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе "формуле Штайнмайера"
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Сирийская армия встретилась с отступающими войсками США
Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
Банкноты номиналом 1 доллар США
"Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
05:04Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"
05:01В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
05:00В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль
Лента новостейМолния