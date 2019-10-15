Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T19:34Z
https://ria.ru/20191015/1559828261.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155269/42/1552694227_0:0:3068:1726_1036x0_80_0_0_b2fdc70671113b0e2027e08ff0cb2f98.jpg
РИА Новости

Не вошедшим в мультиплекс региональным каналам дадут бесплатный эфир на ОТР

19:34 15.10.2019
300
© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
УФА, 15 окт - РИА Новости. Региональные телеканалы, не вошедшие в мультиплекс цифрового вещания, будут иметь ежедневно пять часов эфирного времени, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
По его словам, созданы все условия для региональных телеканалов, желающих войти в "цифру". "Сохраняется аналоговое вещание местных телевизионных каналов, которые не попали в мультиплекс, до тех пор пока у местных каналов будет желание и возможности его продолжать и оплачивать", - сказал он.
"Мы создали условия, чтобы местные телевизионные каналы могли ежедневно иметь пять часов эфирного времени в рамках мультиплекса, где находится Общественное российское телевидение. Это утренние часы, потому что утро самое востребованное время для людей, как правило они смотрят не федеральные каналы, а местные, и это вечернее вещание с 17.00 до 19.00", - сказал Волин журналистам.
Он отметил, что ранее был принят закон об обязательном присутствии в крупных городах муниципального телевидения.
Сотрудник Центра управления полетами во время церемонии отключения аналогового телевещания
14 октября, 19:03РИА Новости
В России завершился переход на цифровое телевещание
"Это касается городов с населением свыше 100 тысяч человек. Там федеральная конкурсная комиссия определит в течении следующего года, какие каналы получат возможность обязательного бесплатного присутствия на "22-й кнопке", - пояснил заместитель министра цифрового развития РФ Алексей Волин.
Россия 14 октября полностью перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.
Переход с аналогового на цифровое телевещание
14 октября, 01:30РИА Новости
Цифровое телевещание и переход на него в России
200102
Обсудить 0
Переход на цифровое телевидениеАлексей ВолинРоссияОбщество
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
РИА
Новости
Флаг НТВ
Главред НТВ с юмором отреагировала на инцидент с непристойным видео в эфире
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Киев поднял вопрос об отказе Донбасса от "рублевой зоны"
Статуя Фемиды в суде
В России вынесли первый штраф за фейковые новости
Лента
новостей
Цифровое телевидение
Около 200 семей в Башкирии остаются вне зоны цифрового вещания
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Авторов фильма о крушении MH17 в Донбассе внесли в базу сайта "Миротворец"
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
Затулин прокомментировал ноту протеста из-за визита в Карабах
Фестиваль крафтового пива
Эксперты рассказали, как быстро повысить качество работы смартфона
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Пульт от телевизора
В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
Телеведущий Первого канала Кирилл Клейменов во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
Кирилл Клейменов вышел в эфир "Первого канала" впервые за десять месяцев
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
05:14В Палате представителей США поддержали протестующих в Гонконге
05:08Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
05:04Кандидат в президенты США считает, что у Трампа "на руках кровь курдов"
05:01В Приморье более восьми тысяч пострадавших от паводка получили матпомощь
05:00В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль
Лента новостейМолния