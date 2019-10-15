Не вошедшим в мультиплекс региональным каналам дадут бесплатный эфир на ОТР

УФА, 15 окт - РИА Новости. Региональные телеканалы, не вошедшие в мультиплекс цифрового вещания, будут иметь ежедневно пять часов эфирного времени, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

По его словам, созданы все условия для региональных телеканалов, желающих войти в "цифру". "Сохраняется аналоговое вещание местных телевизионных каналов, которые не попали в мультиплекс, до тех пор пока у местных каналов будет желание и возможности его продолжать и оплачивать", - сказал он.

"Мы создали условия, чтобы местные телевизионные каналы могли ежедневно иметь пять часов эфирного времени в рамках мультиплекса, где находится Общественное российское телевидение. Это утренние часы, потому что утро самое востребованное время для людей, как правило они смотрят не федеральные каналы, а местные, и это вечернее вещание с 17.00 до 19.00", - сказал Волин журналистам.

Он отметил, что ранее был принят закон об обязательном присутствии в крупных городах муниципального телевидения.

"Это касается городов с населением свыше 100 тысяч человек. Там федеральная конкурсная комиссия определит в течении следующего года, какие каналы получат возможность обязательного бесплатного присутствия на "22-й кнопке", - пояснил заместитель министра цифрового развития РФ Алексей Волин.