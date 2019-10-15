Зиничев призвал страны ЕАЭС вместе ликвидировать чрезвычайные ситуации

"Принято говорить, что важно учиться на своих ошибках. Я считаю, что нет ничего зазорного в том, чтобы делать правильные выводы, исходя из опыта коллег. Помимо того, что мы все – члены ЕврАзЭС (ЕАЭС – ред.), мы соседи. Поэтому для ликвидации ЧС мы должны уметь совместно реагировать на них, а для этого нужно разрабатывать и тактику, и алгоритм действий. Цель этого заседания – научиться работать в команде", - цитирует Зиничева пресс-служба белорусского МЧС.