Киев поднял вопрос об отказе Донбасса от "рублевой зоны"

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Представители Киева на заседании трехсторонней контактной группы подняли вопрос об отказе неподконтрольных территорий Донбасса от "рублевой зоны" и возвращения государственной и частной собственности, сообщила во вторник Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.