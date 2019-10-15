Затулин прокомментировал ноту протеста из-за визита в Карабах

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Константин Затулин заявил РИА Новости, что Азербайджан устраивает неприличные истерики из-за каких бы то ни было визитов, подчеркнув, что он не торгует оружием, а выступает за мир в регионе.

Ранее Азербайджан вручил России ноту из-за визита Затулина в Нагорный Карабах.

"Азербайджан все время, как и Украина, устраивает какие-то неприличные истерики по поводу приезда кого бы то ни было куда бы то ни было. Я не торгую оружием. Я выступаю за мир в регионе", - добавил Затулин.

"Неадекватность Азербайджанской стороны стала притчей во языцех. Они не только считают себя в праве оскорблять, приписывать, кляузничать, доносить что угодно публично по поводу пребывания кого бы то ни было где бы то ни было, за нас берут право определять, что есть наши интересы", - подчеркнул депутат.