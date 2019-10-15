Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-15T19:26Z
https://ria.ru/20191015/1559827905.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155790/05/1557900508_0:237:3072:1965_1036x0_80_0_0_e080794e25b7b5d6570b815bb4ff252e.jpg
РИА Новости

Затулин прокомментировал ноту протеста из-за визита в Карабах

19:26 15.10.2019
892
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Константин Затулин заявил РИА Новости, что Азербайджан устраивает неприличные истерики из-за каких бы то ни было визитов, подчеркнув, что он не торгует оружием, а выступает за мир в регионе.
Ранее Азербайджан вручил России ноту из-за визита Затулина в Нагорный Карабах.
"Азербайджан все время, как и Украина, устраивает какие-то неприличные истерики по поводу приезда кого бы то ни было куда бы то ни было. Я не торгую оружием. Я выступаю за мир в регионе", - добавил Затулин.
"Неадекватность Азербайджанской стороны стала притчей во языцех. Они не только считают себя в праве оскорблять, приписывать, кляузничать, доносить что угодно публично по поводу пребывания кого бы то ни было где бы то ни было, за нас берут право определять, что есть наши интересы", - подчеркнул депутат.
Константин Затулин
Вчера, 18:56РИА Новости
Затулин рассказал, зачем приезжал в Нагорный Карабах
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
3101107
Обсудить 1
ОБСЕГосдума РФКонстантин ЗатулинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанВ мире
Рекомендуем
Константин Затулин
Затулин рассказал, зачем приезжал в Нагорный Карабах
РИА
Новости
Окрестности города Степанакерта непризнанной Нагорно-Карабахской республики
Азербайджан вручил России ноту из-за визита Затулина в Нагорный Карабах
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Киев поднял вопрос об отказе Донбасса от "рублевой зоны"
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Лента
новостей
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Депутат Рады раскритиковал посещение премьером концерта ультраправой группы
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Авторов фильма о крушении MH17 в Донбассе внесли в базу сайта "Миротворец"
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Жительницу ЛНР приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
В ДНР заявили о попытках Киева подменить понятие особого статуса Донбасса
Борис Моисеев
Раскрыт размер пенсии Бориса Моисеева
Последствия артобстрела украинскими силовиками района на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. 17 апреля 2018
В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений режима тишины в Донбассе
Сирийские военные на территории военного аэропорта Табка в провинции Ракка
Американские военные покинули еще одну базу в Сирии
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Украина попросила ЕС усилить санкции против России после выборов в Крыму
Наблюдатели ОБСЕ в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В ОБСЕ не видят перспективы пересмотра "формулы Штайнмайера"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14Самолет "Аэрофлота", вынужденно севший в Ташкенте, вылетел в Москву
08:10Роскачество объяснило, почему розовое вино надо пить свежим
08:05В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков
08:03В Красноярске арестовали подозреваемого в избиении до смерти знакомого
08:01Китай пригрозил США контрмерами в ответ на поддержку протестов в Гонконге
07:54В Красноярском крае осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
07:41Российская военная полиция впервые провела патрулирование в Манбидже
07:32В Японии пострадавшим от тайфуна бесплатно предоставят одежду и еду
07:27В Счетной палате заявили о сокращении численности личного состава МВД
07:27В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам
07:22Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом рысаке
07:20СМИ: Оказио-Кортес поддержит Сандерса в ходе президентской гонки в США
07:02Британка рассказала, как странный привкус вина оказался симптомом инфаркта
06:57Пограничники, раненные при задержании рыбаков из КНДР, вернулись к службе
06:45Самолет "Аэрофлота", летевший из Дели в Москву, вынужденно сел в Ташкенте
06:45Эксперты рассказали, как часто туристы забирают из отеля мыло и шампуни
06:23Пентагон не предоставил запрошенные в рамках процедуры импичмента документы
06:09В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
06:07Сенат Мексики одобрил реформу, позволяющую отозвать мандат президента
05:47Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
Лента новостейМолния