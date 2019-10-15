В "Лиза Алерт" предложили пожизненно отслеживать местоположение педофилов

"Задача - обеспечить контроль за этим человеком (осужденным педофилом) после окончания срока отбывания и принудительного лечения... При 100%-ном контроле его местоположения все время его жизни", - сказал Сергеев на круглом столе в Общероссийском народном фронте о мерах предотвращения преступлениях против детей.

Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. В субботу он был арестован.