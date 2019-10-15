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РИА Новости

В "Лиза Алерт" предложили пожизненно отслеживать местоположение педофилов

19:24 15.10.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев предложил пожизненно контролировать местоположение осужденных за преступления сексуального характера против несовершеннолетних, даже после их освобождения.
"Задача - обеспечить контроль за этим человеком (осужденным педофилом) после окончания срока отбывания и принудительного лечения... При 100%-ном контроле его местоположения все время его жизни", - сказал Сергеев на круглом столе в Общероссийском народном фронте о мерах предотвращения преступлениях против детей.
Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. В субботу он был арестован.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
Вчера, 17:47РИА Новости
Кузнецова призвала ввести пожизненные сроки за преступления против детей
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Убийство девочки в СаратовеПоисковый отряд "Лиза Алерт"Следственный комитет РФСаратовПроисшествия
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