Американские военные покинули еще одну базу в Сирии

Сделал ноги, умыл руки, взялся за старое. Трамп наказал Турцию за Сирию Грозил же Трамп, сообразуясь с его "величием", решить, когда уничтожать экономику Турции за неповиновение. Решил – пора. Убрал своих солдат от турецкого огня подальше и решил.