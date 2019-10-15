В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений режима тишины в Донбассе

МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что число нарушений режима прекращения огня в Донбассе в последнее время резко возросло.
"К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений которого в последнее время резко возросло", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске по итогам встречи контактной группы по урегулированию на востоке Украины.
В этой связи Сайдик призвал стороны конфликта в Донбассе, "осознавая их политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия".
Он отметил, что ситуация в зоне конфликта и вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском были во вторник в Минске основными темами на заседании контактной группы по урегулированию в Донбассе и ее рабочей группы по безопасности.
Сайдик также рассказал о своей поездке на восток Украины, где смог ознакомиться с ситуацией в Станице Луганской. По его словам, впечатляют темпы работ по ремонту моста через реку Северский Донец. Дипломат напомнил, что 4 октября там был открыт временный обходной мост. "Я видел большие достижения, которые облегчают пересечение линии соприкосновения для гражданского населения. Хочу напомнить, что началу ремонтных работ предшествовало три года переговоров", - отметил Сайдик.