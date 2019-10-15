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РИА Новости

Жительницу ЛНР приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену

19:06 15.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жительницу ЛНР к 14 годам лишения свободы за государственную измену, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
"Приговором Верховного суда Луганской народной республики, при поддержании государственного обвинения прокурорами управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере, гражданка республики признана виновной в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, осужденная была завербована СБ Украины и осуществляла сбор и передачу данных о военнослужащих Народной милиции ЛНР, адресах их проживания, сведений о руководящих лицах силовых структур ЛНР, а также о военном объекте, также она пыталась вербовать действующих должностных лиц и содействовать торговой блокаде республики. "За совершение указанных преступлений судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - уточнили в Генпрокуратуре.
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