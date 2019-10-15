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РИА Новости
Культура

"Джокер" в мировом прокате собрал больше, чем в США

23:55 15.10.2019
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© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© 22 & Indiana Pictures (2019)
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
Картина после вторых выходных заработала всего почти 550 миллионов долларов. На сегодняшний день это самый успешный проект расширенной вселенной DC Comics от студии WarnerBros. Фильм стоил 55 миллионов без учета маркетинга, так что он уже десять раз окупился.
При этом лента собрала более 350 миллионов долларов в международном прокате.
Самая большая касса у фильма в Великобритании (36,9 миллиона долларов), а в Мексике он получил 28,6 миллиона долларов, в Корее — 27,9 миллиона долларов и в России — 20,4 миллиона долларов.
Не исключено, что Warner Bros. предложит Тодду Филлипсу снять продолжение фильма про Джокера или решит сделать отдельный фильм о другом персонаже комиксов.
Кадр из фильма Джокер
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