Силовики выпустили по ДНР более сотни мин, сообщила Народная милиция

ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 100 мин различного калибра по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение вторника, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
В ведомстве пояснили, что огонь велся с 16.00 до 17.15 по московскому времени в направлении населенных пунктов Спартак, Веселое, Жабичево, Ленинское, Дзержинское, Коминтерново и по району Донецкого аэропорта.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
"Всего по территории нашей республики противник выпустил более 100 мин калибром 120 и 82 миллиметров. Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях уточняется", - сообщил представитель ведомства.