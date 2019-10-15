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РИА Новости

Силовики выпустили по ДНР более сотни мин, сообщила Народная милиция

19:02 15.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецкой области, пострадавший в результате обстрела.
Жилой дом в Донецкой области, пострадавший в результате обстрела.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 100 мин различного калибра по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение вторника, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
В ведомстве пояснили, что огонь велся с 16.00 до 17.15 по московскому времени в направлении населенных пунктов Спартак, Веселое, Жабичево, Ленинское, Дзержинское, Коминтерново и по району Донецкого аэропорта.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
"Всего по территории нашей республики противник выпустил более 100 мин калибром 120 и 82 миллиметров. Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях уточняется", - сообщил представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)В мире
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