Силовики выпустили по ДНР более сотни мин, сообщила Народная милиция

Жилой дом в Донецкой области, пострадавший в результате обстрела.

ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 100 мин различного калибра по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение вторника, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

В ведомстве пояснили, что огонь велся с 16.00 до 17.15 по московскому времени в направлении населенных пунктов Спартак, Веселое, Жабичево, Ленинское, Дзержинское, Коминтерново и по району Донецкого аэропорта.