В Москве уволили педагога коррекционной школы, которая била учеников

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Классного руководителя столичной коррекционной школы № 2124, которая била учеников, уволили, сообщила РИА Новости директор учреждения Ирина Колобаева.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что родители и психолог школы обратили внимание на синяки на телах учеников. После этого родители наняли частного детектива, выяснившего, что детей избивает педагог. Также было опубликовано видео, на котором женщина бьет и толкает в спину и голову сидящую за партой девочку.
"В связи с появившейся информацией о жестоком обращении классного руководителя с учащимися четвертого класса администрация школы провела служебное расследование. По его итогам принято решение об увольнении педагога", — сообщила Колобаева.
Кроме того, она отметила, что вопросом занимается отделение по делам несовершеннолетних ОМВД по Таганскому району.