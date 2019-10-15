В Москве уволили педагога коррекционной школы, которая била учеников

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что родители и психолог школы обратили внимание на синяки на телах учеников. После этого родители наняли частного детектива, выяснившего, что детей избивает педагог. Также было опубликовано видео, на котором женщина бьет и толкает в спину и голову сидящую за партой девочку.