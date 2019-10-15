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РИА Новости

В Москве уволили педагога коррекционной школы, которая била учеников

18:59 15.10.2019 (обновлено: 20:10 15.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Классного руководителя столичной коррекционной школы № 2124, которая била учеников, уволили, сообщила РИА Новости директор учреждения Ирина Колобаева.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что родители и психолог школы обратили внимание на синяки на телах учеников. После этого родители наняли частного детектива, выяснившего, что детей избивает педагог. Также было опубликовано видео, на котором женщина бьет и толкает в спину и голову сидящую за партой девочку.
"В связи с появившейся информацией о жестоком обращении классного руководителя с учащимися четвертого класса администрация школы провела служебное расследование. По его итогам принято решение об увольнении педагога", — сообщила Колобаева.
Кроме того, она отметила, что вопросом занимается отделение по делам несовершеннолетних ОМВД по Таганскому району.
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